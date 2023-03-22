Новую посадочную галерею в Пулково возведут за полмиллиарда рублей

«Воздушные ворота Северной столицы» объявили конкурс по выбору технического заказчика проекта. Начальная максимальная цена контракта составляет 592 млн руб., обратил внимание «Деловой Петербург».

Новая посадочная галерея появится с южной стороны аэропортового комплекса. Подрядчик также построить новые и реконструирует существующие перроны и места для техобслуживания воздушных судов. Работы надлежит выполнить в течение 4 лет с момента заключения контракта.

Для строительства посадочной галереи планируется привлечь технического заказчика, который займется организацией полного цикла работ, включая ввод построенных объектов в эксплуатацию. По оценке генерального директора «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, затраты на услуги технического заказчика могут составить около 4% стоимости данного проекта.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что вторую очередь аэропорта «Пулково» в Петербурге начнут проектировать в 2023 году.

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