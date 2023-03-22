Годовая инфляция в Курганской области снизилась до 9,8% в феврале

В феврале годовая инфляция в Курганской области составила 9,82%. Это на 0,63 процентных пункта меньше, чем в январе. На это повлияло снижение давления со стороны издержек сельхозпроизводителей, расширение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция снизилась до 9,48%. В прошлом году фермеры собрали рекордный урожай зерна, сахарной свеклы и гречихи, что снизило рост цен на продукты их переработки. На этом фоне подешевели корма для сельскохозяйственных животных, из-за чего увеличился объем производства молока и мяса. Поставки из других регионов сдержали рост цен на рыбопродукты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары замедлился до 9,18%. Из-за сдержанной потребительской активности подешевели смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Расширение предложения со стороны азиатских брендов замедлило удорожание новых и подержанных автомобилей. На фоне профицита топлива подешевел бензин. В сфере услуг годовая инфляция снизилась 0,26 п.п., до 11,94%. Сокращение спроса на перелеты замедлило удорожание авиабилетов.

В целом по России годовая инфляция составила 11%. В Уральском федеральном округе показатель ниже, чем в Курганской области, — 9,28%.