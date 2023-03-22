В поселке Плодородном школу на 1550 мест планируют открыть к 1 сентября

В поселке Плодородный под Краснодаром новую школу на 1550 мест планируют открыть к началу учебного года. Сейчас образовательное учреждение готово на 76%, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование» на участке площадью более 3 га. В здании учреждения разместят учебные кабинеты, три спортзала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест и библиотеку. На территории школы разместят спорткластер, зону отдыха и места для подвижных игр. Сейчас строители уже занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством территории.

Как сказал директор департамента строительства Иван Горобец, одновременно со школой в поселке возводят детский сад. Его планируют сдать в 2024 году. В ближайшее время в этом месте начнут возводить еще одно учебное учреждение.

Ввести в эксплуатацию школу планируют к июню 2023 года.

Татьяна Ручкина

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