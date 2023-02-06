Школу на 1550 мест в поселке Плодородном планируют ввести в эксплуатацию к лету

Школу на 1550 мест в краснодарском поселке Плодородный планируют ввести в эксплуатацию к июню 2023 года. Сейчас образовательное учреждение готово более чем на 70%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Школа — долгожданная для поселка. По документации планировалась сдать ее в эксплуатацию к концу года. Но у нас другие планы — к первому сентября школа должна полноценно функционировать»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

В новой школе оборудуют учебные кабинеты, три спортзала, пищеблок, библиотеку, столовую на 600 мест и актовый зал на 497 мест. На территории школы также появится спортивный кластер с площадками для занятий баскетболом, футболом, волейболом, гимнастикой и легкой атлетикой. По периметру образовательного учреждения будут организованы места для подвижных игр, отдыха и для проведения торжественных мероприятий.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram