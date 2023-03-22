Спикер Госдумы обсудит планы строительства путепровода через железную дорогу на Сокурском тракте в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах строительства путепровода через железнодорожный переезд на Сокурском тракте в Саратове. Об этом сообщается в Telegram-канале сторонников господина Володина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По данным канала, к спикеру ГД обращаются жители города в связи с жалобами на пробки из-за закрытого во время движения поездов железнодорожного переезда, в которых автомобилисты могут проводить до 10 часов в сутки.

«Сокурский тракт — важный узел, соединяющий не только два района города Саратова: Ленинский и Гагаринский, — но и транспортную артерию, позволяющую выйти на федеральную трассу и в промышленную зону города»,— говорится в сообщении.

В один из ближайших визитов в регион Вячеслав Володин намерен провести совещание с областными властями по поводу строительства путепровода на Сокурском тракте

Сергей Петунин