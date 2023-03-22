Насмерть сбившего 2-летнего ребенка водителя в Удмуртии заключили под стражу

В Удмуртии 27-летнего жителя Глазова, насмерть сбившего 2-летнего мальчика на санках, заключили под стражу. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, мужчине предъявили обвинение по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля («б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Так, по данным следствия, вечером 19 марта водитель Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на мальчика. В момент аварии мать ребенка перевозила его в санках. После дорожного происшествия мужчина скрылся с места преступления. Мальчик скончался в больнице через непродолжительное время.

Отметим, что ранее председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.