Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда на ребенка на санках в Глазове

В Глазове возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка на санках. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств, если оно сопряжено с оставлением места его совершения ( п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Напомним, трагедия произошла вечером 19 марта на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным следствия, водитель LADA Priora наехал на ребенка, которого мать перевозила в санках. После аварии мужчина скрылся с места преступления. Малыш скончался в больнице спустя непродолжительное время.

В рамках расследования было осмотрено место происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время готовятся материалы для предъявления мужчине обвинения и заключения его под стражу.