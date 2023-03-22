На Украине заочно приговорили свердловского депутата Госдумы к 15 годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил депутата Госдумы РФ от Свердловской области, члена комитета по экономической политике Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В пресс-службе офиса генпрокурора страны пояснили, что уральского депутата признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего украинская сторона заочно осудила 20 российских депутатов, которые в прошлом году поддержали постановление об обращении к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР.

«И вот как реагировать на эту клоунаду?! По примеру старшего товарища советовать судьям и прокурорским внимательно смотреть в небо? Как никак под Богом и ракетами все ходят»,— прокомментировал судебное решение Андрей Альшевских в своем telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех заводов Свердловской области — 144-ого бронетанкового ремонтного завода в Екатеринбурге, Серовского механического завода и Верхнетуринского машиностроительного завода.

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