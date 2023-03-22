Совет директоров «Газпрома» отметил платежную дисциплину в Пермском крае

Пермский край оказался в числе российских регионов, показавших лучшую динамику по погашению долгов перед «Газпромом». Об этом говорится в сообщении монополии по итогам заседания совета директоров ПАО, который принял к сведению информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Газпром» отметил, что общий объем просроченного долга потребителей снижается второй год подряд. В 2022 году он уменьшен на 9,4 млрд руб.— до 163,1 млрд руб. Среди 60 субъектов РФ, обеспечивших сокращение задолженности в 2022 году, наиболее успешно эта работа проводилась в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.

Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» сообщало, что по итогам 2022 года наиболее существенное снижение задолженности произошло у теплоснабжающих организаций (ТСО) — на 760,9 млн руб., или на 28,7%. По состоянию на 1 января 2023 года долг ТСО составил 1,885 млрд руб. Планомерное сокращение долгов ТСО происходит четвертый год подряд. По итогам 2022 года отмечается наиболее существенное сокращение задолженности.

«Ъ-Прикамье» сообщал, что пермская «дочка» «Газпрома» часть кредиторской задолженности, которая признана бесперспективной к возврату, в 2022 году списала.

В 2016 году «Газпром» из-за существенного роста долгов в Пермском крае за газ замораживал инвестиционную программу в регионе.