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«Росгосстрах» запустил акцию «Открытие сезона», предоставляющую при страховании жилья выгоду до 25%

С 16 марта «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Открытие сезона», по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Открытие сезона», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

«В прошлом году в каждый рабочий день «Росгосстрах» выплачивал своим клиентам за поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Причем в общем количестве обращений по страховым случаям число заявлений владельцев домов и дач в 2,5 раза превысило количество обращений собственников квартир,говорит руководитель блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова.С началом дачного сезона в зоне повышенного риска оказываются как частные дома (а около половины обращений наших клиентов в прошлом году связано с ущербом из-за непогоды), так и квартиры, в которых почти 90% страховых случаев происходит из-за заливов. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах «Росгосстраха» минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать их еще более привлекательными по цене для потребителей, компания запустила акцию «Открытие сезона» – по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя».

Акция «Открытие сезона» действует до 15 июня 2023 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК "Росгосстрах"

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