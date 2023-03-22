В здании музея PERMM могут открыть элитный ресторан и клинику

Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин продумывает варианты использования здания на бульваре Гагарина, 24, после того, как оттуда съедет музей современного искусства PERMM. Как сообщил господин Репин Ura.ru, в строении могут открыть элитный ресторан. «Один из вариантов — самый фешенебельный и крупный ресторан Перми, многозальный, который не должен уступать ни одному ресторану. Место для этого ведь шикарное, удобно подъезжать, площадь Дружбы знает каждый в городе. Ресторанный бизнес будет не моим, мое только помещение, но это будет ресторан самого высокого уровня»,— рассказал владелец «Сатурн-Р».

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По словам Александра Репина, на трех этажах здания можно разместить ресторанные залы, а цокольный этаж выделить под кухню. Крышу здания также можно использовать для ресторанных нужд. Еще один вариант, который рассматривает бизнесмен,— продать или сдать помещения в аренду под частную клинику.

Напомним, что музей совриска PERMM арендует у «Сатурн-Р» здание бывшего торгового центра на бульваре Гагарина, 24, с 2014 года. В конце 2022 года PERMM и «Сатурн-Р» продлили договор аренды еще на год, и цена аренды здания увеличилась с 16 до 18 млн руб. В январе этого года стало известно, что культурное учреждение переедет в здание автосалона «Телта-МБ» (ул. Крисанова, 4), где продают автомобили Mercedes-Benz. Автоцентр в Дзержинском районе Перми музей арендует. Работа над созданием концепции нового музейного пространства начнется в апреле, а завершить переезд планируется осенью.