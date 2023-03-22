Банк России: инфляция в Пермском крае замедляется четвертый месяц подряд

В феврале годовая инфляция в Пермском крае составила 11,5%, снизившись по сравнению с январем на 0,6%. На замедление роста цен, которое в регионе продолжается с ноября 2022 года, повлияли сдержанная активность потребителей и увеличение предложения некоторых товаров. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Регулятор отметил замедление в регионе продовольственной инфляции. Отечественные производители молочной продукции нарастили объемы производства, что способствовало замедлению роста цен на питьевое молоко, сливочное масло, сметану, творог и сыры. Из-за высокого урожая зерна в 2022 году по сравнению с предыдущим годом в Пермском крае меньше дорожали мука, макароны и крупы.

Потребительский спрос в феврале оставался сдержанным, замедлился рост цен на бытовую технику: пылесосы, электрочайники, бытовые плиты, а также на новые импортные автомобили.

Основной причиной ускорения инфляции в сфере услуг стало повышение платы за ремонт и содержание жилья в ЖК и ТСЖ. Кроме того, заметный вклад в удорожание услуг внес рост цен на зарубежный отдых и авиаперелеты, которые отличаются повышенной волатильностью.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции в целом по стране временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии этот показатель несколько повысится.