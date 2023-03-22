Уфимцы стали больше брать микрозаймов

Уфа заняла первое место среди городов-миллионников по росту объема микрозаймов, взятых в долг местными жителями. По данным онлайн-платформы Webbankir, за год средняя сумма микрозайма, взятая жителем Уфы, составила 9 тыс. руб., что на 15% больше, чем в первом квартале 2022 года. На втором месте оказалась Москва (рост на 14,2%, 10,4 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (2,3%, до 9,3 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России средняя сумма займа «до зарплаты» за год выросла на 11%, отметили авторы исследования.

Олег Вахитова

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