«Справедливая Россия» определилась с кандидатом на довыборы в парламент Татарстана

Татарстанское отделение «Справедливой России» выдвинуло кандидатом на дополнительные выборы в Госсовет Татарстана члена регионального совета Ильнара Сираева. Об этом сообщила пресс-служба партии. Также справедливороссы намерены участвовать в дополнительных муниципальных выборах, в том числе в Казани, Набережных Челнах и Азнакаево.

Напомним, довыборы в Госсовет Татарстана назначены на 28 мая по Электротехническому округу назначены. Место вакантно с лета прошлого года после того, как представитель Партии роста Олег Коробченко был назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли.

Ранее Партия роста выдвинула своим кандидатом в этом округе нового лидера регионального отделения Руслана Нигматулина. В ЛДПР «Ъ» сообщили, что выдвинули альметьевского депутата Аделя Вахитова. По данным ГАС «Выборы», за мандат также намерен бороться самовыдвиженец Ирек Зиятдинов, директор ООО «Автопремиум».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"