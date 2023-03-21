Менее 10% жалоб на нижегородских судей признаны обоснованными

В 2022 году в квалификационную коллегию судей (ККС) Нижегородской области поступило 1117 жалоб от граждан. Об этом в заксобрании рассказал профессор права и представитель общественности в ККС Алексей Мартынов, уточнив, что почти в половине случаев граждане жаловались на нарушения процессуальных прав, еще 83 обращения касались судебной волокиты. Также были жалобы на этику поведения судей в процессах и в быту.

ККС при рассмотрении признала обоснованными лишь 95 жалоб на нижегородских судей. Всего один судья в прошлом году был привлечен к административной ответственности в виде замечания. В остальных случаях коллегия, как правило, реагирует тем, что не присваивает провинившимся судьям следующий квалификационный класс, рассказал господин Мартынов. «Я считаю, что ККС очень внимательно подходит ко всем обращениям, а сейчас в связи с изменениями законодательства при коллегии будут работать независимые эксперты, которые будут участвовать в рассмотрении жалоб», – добавил он.

Иван Сергеев