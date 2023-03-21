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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

МКБ Private banking предложил клиентам лучшее кредитное решение по результатам исследования FRG. Опрошенные респонденты рассказали, что в МКБ подходили индивидуально к их запросам и предлагали гибкие условия по ипотечным и потребительским займам. В прошлом году по российскому рынку банк выдал кредитов на самую большую сумму в этом сегменте. Как отметил руководитель МКБ Private banking Юрий Бабин, «мы оказались в новой реальности, тем не менее продолжали общаться с нашими клиентами честно, открыто и не стали прибегать к "коробочным решениям". Благодаря этому многие приобрели жилье себе, своим близким или купили коммерческую недвижимость для последующей сдачи в аренду. Мы делаем все, чтобы клиенты получили максимум».

Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta продал все свои акции в американском банке First Republic Bank, который испытывает трудности. Общий инвестированный капитал фонда (пятого по величине акционера) в кредитную организацию составлял $941 млн. Акции банка приобретались с 2019-го года.

Авиакомпанию «Армения» переименуют в Air Dilijans. В республике существует ряд компаний с созвучными названиями, и такое решение приняли в интересах пассажиров, в целях экономии времени и для удобства при приобретении услуг.

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