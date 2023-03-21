Издание Zaks.ru насчитало не менее 30 покинувших Россию мундепов Санкт-Петербурга

Не менее 30 муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга уехали из России с момента начала военной операции на Украине, посчитало издание Zaks.ru. Это почти треть всех мундепов города с открыто оппозиционными взглядами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Как пишет издание, основываясь на разговорах с самими уехавшими мундепами, в их эмиграции можно выделить две волны: весеннюю, начавшуюся после затухания уличных антивоенных протестов в России, и осеннюю, образовавшуюся после объявления частичной мобилизации.

Самыми частыми причинами отъезда депутаты называли боязнь уголовного преследования, нежелание попасть под частичную мобилизацию и опасения за безопасность родных и близких. Несколько человек при этом указали, что планировали отъезд еще до 24 февраля 2022 года. Некоторые после отъезда возвращались в Россию, чтобы закончить личные и рабочие дела. При этом часть мундепов продолжают выполнять свои обязанности и получать заработную плату из бюджета.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург