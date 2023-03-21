Гостиницу «Багратион» в центре Петербурга выставили на продажу за 880 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по действующей четырехзвездочной гостинице «Багратион», расположенной на Синопской набережной в центре Санкт-Петербурга. Аукцион стартует с цены в 880 млн рублей.

Отель располагается в историческом особняке князя Грузинского XIX века, прошедшем реставрацию в 2018 году. В состав лота входит три здания общей площадью 4 тыс. кв. м и земельный участок под ними площадью 2,1 тыс. кв. м. В отеле 88 номеров, включая премиум-юниты с саунами, также имеются видовой конференц-зал и ресторан русской и европейской кухни.

По мнению заместителя руководителя департамента продаж РАД по Санкт-Петербургу Дарьи Гончаровой, объект можно считать эксклюзивным благодаря локации и видовым характеристикам. «Близость к правительственным структурам города и области обеспечивает комплексу дополнительный поток гостей и позволяет поддерживать высокую заполняемость номерного фонда круглый год»,— говорит она.

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