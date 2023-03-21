Экс-прокурору Андрею Пригарову попросили 10 лет колонии по обвинению во взятке и мошенничестве

Государственное обвинение попросило признать бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере и назначить ему 10 лет колонии строгого режима. Об этом стало известно на прениях по делу, которые начались 21 марта в Кировском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовский областной суд Фото: Саратовский областной суд

Кроме лишения свободы прокуратура попросила назначить Андрею Пригарову штраф 51,3 млн руб. Второму обвиняемому Олегу Вартанову гособвинение попросило назначить аналогичный штраф и семь лет колонии.

Андрей Пригаров и Олег Вартанов не признают вину, обвинение полагает, что экс-прокурор получил от директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина частями 7,7 млн руб. и обманул предпринимателя Алексея Чугунова, пообещав избежать наказания за мошенничество, если тот передаст ему недостроенный дом в Ленинском районе Саратова.

Сергей Петунин