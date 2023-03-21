В Кремле начались переговоры Путина и Си в расширенном составе

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе начались в Кремле. Помимо лидеров двух государств в них участвуют члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний. С российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы «Роснефти» и «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент РФ сообщил, какие документы будут подписаны на переговорах. Это — совместные заявления об углублении отношений двух стран всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.

О начале переговоров в узком составе лидеров двух стран СМИ начали сообщать в 15:24. Господин Си прибыл в Москву 20 марта, тогда же состоялась неформальная встреча с господином Путиным, длившаяся четыре с половиной часа.

По итогам официальной встречи 21 марта президент РФ и председатель КНР сделают заявления для прессы. Визит Си Цзиньпина завершится 22 марта.

О реакции иностранных СМИ на визит председателя КНР в Россию читайте в подборке «Ъ».