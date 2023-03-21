«Россети Кубань» инвестирует 32,7 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Краснодарского края до 2027 года

Компания «Россети Кубань» планирует направить 32,7 млрд рублей инвестиций на развитие электросетевого комплекса Краснодарского края в 2023-2027 гг

Прохождение осенне-зимнего периода и перспективы модернизации энергетической инфраструктуры региона в ходе рабочей встречи обсудили Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

– От бесперебойной работы энергетического комплекса напрямую зависит эффективность выполнения нацпроектов, развитие промышленной, курортной, сельскохозяйственной инфраструктуры. Сегодня мы одновременно строим более 170 социальных объектов. Важно, чтобы модернизация сетей проходила опережающими темпами, учитывая растущие потребности региона, – сказал Вениамин Кондратьев.

Борис Эбзеев рассказал о подготовке компании к прохождению осенне-зимнего периода, которая позволила энергетикам оперативно реагировать на вызовы природы и не допустить серьезных нарушений энергоснабжения жителей прошедшей зимой, а также производственных результатах энергокомпании на территории Краснодарского края в 2022 году и перспективах развития сетевой инфраструктуры для электроснабжения инвестиционных площадок региона с учетом динамики увеличения потребления электроэнергии.

– В модернизацию существующих и строительство новых энергообъектов на территории Краснодарского края компания «Россети Кубань» по итогам прошлого года инвестировала 9,7 млрд рублей, превысив плановые показатели. Планируемый объем финансирования мероприятий, направленных на развитие энергосистемы региона до 2027 года, составит порядка 32,7 млрд рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию свыше 2,8 тысячи километров линий электропередачи и свыше тысячи мегавольт-ампер трансформаторной мощности, – отметил Борис Эбзеев.

В рамках инвестиционной деятельности в прошлом году построены и реконструированы почти 1 000 км воздушных линий электропередачи и введены более 400 мегавольт-ампер трансформаторной мощности. В начале 2023 года завершены работы по увеличению мощности на подстанции «Почтовая» в Краснодаре, которая обеспечивает электроэнергией 70 тысяч человек и десятки социально значимых объектов в одном из районов города. Продолжается модернизация центров питания в Сочинском энергорайоне. В настоящее время особое внимание уделено подготовке энергокомплекса к курортному сезону.

Программу техобслуживания и ремонтов в 2022 году «Россети Кубань» профинансировала в размере 3,6 млрд рублей. При подготовке к осенне-зимнему периоду были отремонтированы почти 10 тысяч км линий электропередачи и оборудование порядка 250 высоковольтных подстанций.

В рамках встречи также обсуждались итоги и перспективы работы по консолидации объектов электросетевого хозяйства, которая ведется в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса России. Совместно с органами власти Краснодарского края компания «Россети Кубань» проводит последовательную работу с бесхозяйными объектами. За период с 2017 по 2022 годы на баланс энергокомпании приняты 224 трансформаторные подстанции общей мощностью более 54 мегавольт-ампера и 580 км линий распределительных сетей.

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