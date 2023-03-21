Геймеры пожаловались на поломки видеокарт после запуска Diablo IV

Недавно вышедшая бета-версия видеоигры Diablo IV может привести к поломке видеокарт Nvidia RTX 3080ti. На Reddit пользователи cоздали ветку с обсуждением поломок — чаще всего ломаются видеокарты от производителей Gigabyte и EVGA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. Фото: BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Пользователи жалуются, что через 20 минут после начала игры в бета-версию Diablo IV во время кинематографической заставки видеокарта начинает неестественным образом шуметь, после чего компьютер зависает. После перезагрузки компьютер не загружается. При детальном осмотре выясняется, что видеокарта сломана и больше не работает.

В июле 2021 года похожая ситуация была с выходом видеоигры New World от Amazon. Тогда бета-версия игры ломала видеокарты Nvidia RTX 3090, стоимость которых на тот момент на российском рынке оценивалась в 137 тыс. руб. Цены на Nvidia RTX 3080ti начинаются от 80 тыс. руб. В случае с New World проблема была в дефектах пайки в цепях питания видеокарт. В марте 2023 года стало известно, что Diablo IV получит русскую озвучку, несмотря на то что официально в России ее приобрести будет нельзя.

Евгений Федуненко