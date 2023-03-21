Полиция Петербурга задержала предполагаемого виновного в ДТП, при котором двое сгорели заживо в УАЗе

Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого виновника ДТП в Колпино, при котором заживо сгорели два человека. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария грузовика Scania и УАЗ «Буханка» произошла днем ранее около 10 часов утра на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда. Фура проехала на «красный» свет и врезалась в машину, в результате чего УАЗ загорелся. Одним из погибших оказался игрок ночной хоккейной лиги 55-летний Игорь Каширин, другой — 48-летний местный житель.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель Scania ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в настоящее время он задержал в рамках 91 УПК РФ.

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