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Два человека заживо сгорели при ДТП в Колпино недалеко от «Крестов-2»

ГИБДД Колпинского района Санкт-Петербурга продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП, при котором два человека сгорели заживо. Грузовик Scania и УАЗ «Буханка» столкнулись утром 20 марта около 9:45 на пересечении Понтонного проезда и Рубежного шоссе.

О возгорании машины сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. По предварительной информации, водитель грузовика, 40-летний уроженец Вологодской области, якобы проехал на красный свет. После этого и произошло столкновение с УАЗом, который двигался по Понтонному проезду, пишет «Фонтанка».

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