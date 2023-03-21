Moody's изменило долгосрочный прогноз для банка UBS на негативный

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогнозы по долгосрочным депозитным и приоритетным необеспеченным рейтингам швейцарского банка UBS со стабильного на негативный. Об этом сообщается на сайте агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse, Reuters Фото: Denis Balibouse, Reuters

Moody's изменило прогноз после того, как UBS объявил о приобретении второго крупнейшего банка Швейцарии — Credit Suisse (CSG). Сделка, по условиям которой UBS расплатится за актив собственными акциями на сумму примерно в $3 млрд, была заключена из-за проблем Credit Suisse, о которых стало известно на прошлой неделе. 2022 год банк завершил с убытком в $8 млрд, что стало худшим результатом с 2008-го. Всего за три месяца клиенты вывели со счетов больше 100 млрд швейцарских франков. Затем банк сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетах, и отток усилился до 10 млрд в день.

Агентство отметило, что приобретение Credit Suisse грозит UBS значительными финансовыми, культурными и связанными с франшизой интеграционными трудностями. Среди них Moody's выделяет: необходимость сохранения ключевого персонала CSG на время осуществления сделки; необходимость свести к минимуму потерю дублирующих друг друга клиентов в швейцарском банковском бизнесе и бизнесе по управлению активами; необходимость унифицировать культуры двух несколько разных организаций, в то же время гарантируя, что общий риск-аппетит и средства контроля поддерживаются на уровнях, определенных UBS.

При этом в агентстве отмечают, что в случае успешного завершения сделки защита кредиторов в UBS может сохранить надежность. Этому поможет солидная капитализация банка, сильная международная франшиза по управлению активами и лидирующие позиции в швейцарском банковском секторе. Все эти факторы помогут продолжить генерировать банку стабильную базу доходов в условиях реструктуризации, считают в Moody's.

После новостей о слиянии крупнейших швейцарских банков рейтинг UBS также изменило агентство S&P Global Ratings. «Мы ожидаем, что интеграция и ожидаемое сокращение значительной части инвестиционно-банковской деятельности Credit Suisse будет сопряжено с существенным риском исполнения, учитывая размер, сложность и профиль риска Credit Suisse»,— говорится в заявлении S&P.

Сделка привела к тому, что Credit Suisse на открытии торгов в моменте терял 60% стоимости, потащив за собой и своего покупателя. UBS тоже подешевел примерно на 15%. Помимо непосредственных участников сделки, подешевели бумаги и других крупных европейских банков, например, Societe Generale и Deutsche Bank. Индекс, который отражает положение дел в секторе на территории Европы, падает на 3%.

Подробнее о реакции инвесторов на сделку UBS и Credit Suisse — в материале «Ъ FM» «Сделка до паники довела».

Эрдни Кагалтынов