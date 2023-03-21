Исследование: почти половина руководителей высшего звена готовы уйти с работы из-за стресса

40% менеджеров высшего звена готовы уйти со своей работы в ближайший год из-за уровня стресса. Такие данные исследования The Workforce institute at UKG привела операционный директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Анна Никулина на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Согласно исследованию, 70% респондентов среди менеджеров среднего звена готовы пойти на сокращение зарплаты, если их новая работа лучше отразится на их психическом здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Атмосфера на работе влияет на психическое здоровье сотрудников. Многие готовы на понижение зарплаты, на изменение функционала в меньшую сторону, но с условием того, что они будут работать в более приятном, психологически устроенном коллективе. Более 50% сотрудников борются с тревогой. Это частично связано с тем, что уровень тревоги за последние три года, начиная с пандемии и заканчивая событиями прошлого года, очень сильно возрос у сотрудников. Более половины сотрудников борются со стрессом, 40% сотрудников выгорают. Они делают это регулярно, и не замечать — это значит пилить сук, на котором вы сидите»,— рассказала госпожа Никулина, сославшись на исследование, которое сервис «Ясно» проводил среди корпоративных клиентов. В опросе приняли участие почти 14 тыс. сотрудников из 350 компаний.

Как ранее писал «Ъ», большинство россиян считают, что испытывают на работе средний или выше среднего уровня интенсивности стресс. Среди самых «популярных» стресс-факторов — накопленная усталость, недостаток необходимых в работе ресурсов и большое количество задач. Наиболее эффективным средством в борьбе со стрессом россияне называли прогулки на природе и пребывание на свежем воздухе.