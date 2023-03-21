Патрушев призвал минимизировать риски утечек информации и персональных данных россиян

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал минимизировать риск утечек информации и персональных данных граждан. По его словам, усилить бдительность необходимо всем профильным ведомствам и государственным органам.
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«Следует укреплять защиту отечественного цифрового пространства, минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, персональных данных граждан и надежно блокировать внешнее информационно-техническое воздействие»,— сообщил господин Патрушев в ходе совещания в Ульяновске (цитата по ТАСС).
Он также подчеркнул, что в настоящее время существуют серьезные угрозы «нанесения вреда российской критической информационной инфраструктуре», и попросил силовиков и чиновников быть к этому готовыми.
2 февраля правительство России одобрило законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за незаконный оборот украденных персональных данных. По информации «Ъ», в проекте Минцифры об оборотных штрафах за утечки данных верхний предел штрафной санкции установлен на уровне 500 млн руб., нижний — 5 млн руб.
Подробнее о мерах правительства по борьбе с утечками персональных данных читайте в материале «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».