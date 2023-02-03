СПЧ предложил правительству менять гражданам паспорта в случае утечки их данных

Перечень оснований для замены паспорта гражданина России может быть пополнен в связи с обращением Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в правительство. Представители СПЧ предложили кабмину менять паспорта гражданам в том случае, если их персональные данные попали в третьи руки из-за утечки.

«А чем утечка паспортных данных отличается от потери паспорта?.. Мы предложили менять перечень оснований, по которым меняется паспорт, с учетом существующей цифровой действительности»,— сказал член СПЧ Кирилл Кабанов в обращении, опубликованном в Telegram совета.

Вчера, 2 февраля, правительство одобрило законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за незаконный оборот украденных персональных данных. По информации «Ъ», в проекте Минцифры об оборотных штрафах за утечки данных верхний предел штрафной санкции установлен на уровне 500 млн руб., нижний — 5 млн.

Подробнее о мерах правительства по борьбе с утечками — в публикации «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Андрей Сапожников