Годовая инфляция в феврале в Новосибирской области составила 8,82%

Рост цен на непродовольственные товары в Новосибирской области замедлился в феврале до 8,4% после 10,1% в январе, следует из данных ЦБ. На это, по словам начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича, повлияла сберегающая модель поведения покупателей – люди из-за общей неопределенности все еще предпочитали откладывать деньги и не совершать крупные покупки. Кроме того, расширился ассортимент товаров, поступающих в регион из СНГ и Азии. «В Новосибирской области сконцентрированы основные транспортные узлы и складские мощности Сибири, благодаря чему рынок насыщен многими товарами»,– говорит эксперт.

В феврале ускорилось снижение цен на пиломатериалы, что, в свою очередь, снизило затраты производителей мебели, и цены на их продукцию росли медленнее, также отметили в ЦБ.

В январе в Новосибирской области был отмечен наименьший среди регионов Сибири уровень инфляции — 9,89%. В целом годовая инфляция в Сибири в январе 2023 года составила 11,56%. Тогда эксперты ЦБ в числе факторов также отмечали низкую потребительскую активность населения, параллельный импорт и высокий урожай.

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Анна Егорова