Цены подтянулись к центру

Годовая инфляция в Сибири в январе 2023 года составила 11,56% и впервые почти за два года оказалась ниже общероссийской (11,77%). В последний раз рост цен в Сибирском федеральном округе был ниже среднего по стране в марте 2021 года (5,68% против 5,79%), в отдельные месяцы 2022 года этот показатель превышал среднероссийский на 1,5 п.п. На замедление инфляции, по оценке экспертов Банка России, повлияли высокий урожай, параллельный импорт и низкая потребительская активность населения. Аналитики в среднесрочной перспективе не исключают новый виток роста цен в Сибири после прохождения «высокой базы» 2022 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На замедление инфляции повлияли высокий урожай, параллельный импорт и низкая потребительская активность населения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На замедление инфляции повлияли высокий урожай, параллельный импорт и низкая потребительская активность населения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Годовой рост цен в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в январе 2023 года продолжил начавшееся с июня прошлого года замедление. По сравнению с декабрем 2022 года инфляция, по данным Росстата, снизилась на 0,64 п.п., составив 11,56%. Впервые с марта 2021 года этот показатель в СФО оказался ниже общероссийского (11,77%). Наиболее заметно рост цен в сибирских регионах превышал средний по стране темп после начала СВО — в марте и апреле 2022 года годовая инфляция в округе была на 1,5–1,6 п.п. выше, чем в России в целом.

Продовольственную инфляцию в Сибири, по данным аналитиков Банка России, в январе 2023 года сдерживали рекордный урожай 2022 года и увеличение объемов производства. «На этом фоне в округе продолжил замедляться годовой рост цен на крупы, муку, а также на подсолнечное масло. Динамика цен на муку, в свою очередь, повлияла на замедление роста издержек производителей макаронных, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Удешевление в годовом выражении зерновых и масличных культур снизило затраты животноводов на корма, что привело к замедлению годового роста цен на мясо, молоко и продукты их переработки»,— отмечают в ЦБ.

На замедление роста непродовольственной инфляции (на 0,62 п.п., до 11,91%), по мнению аналитиков, влияла «высокая склонность населения к сбережению в условиях неопределенности» и «длительная адаптация к новому ассортименту товаров»: «Продолжил замедляться годовой рост цен на легковые автомобили, мебель и бытовую технику, ускорилось снижение цен на телевизоры. На динамику цен отдельных непродовольственных товаров в том числе влияло увеличение предложения за счет использования каналов параллельного импорта». Темпы инфляции в сфере услуг в ряде регионов округа снизились на фоне проведенных в январе распродаж крупного авиаперевозчика, говорят аналитики.

Годовая инфляция в январе по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась в восьми из десяти регионов СФО, еще в двух — почти не изменилась. Больше всего рост цен замедлился в Кемеровской области — на 1,06 п.п. (до 11,52%). «Во многом это обусловлено максимальным среди регионов округа снижением темпов прироста цен на услуги городского общественного транспорта. Влияние оказал эффект высокой сравнительной базы. В январе текущего года тарифы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах не менялись, а в январе 2022 года были существенно повышены»,— пояснили аналитики Банка России. Наименьший среди регионов СФО уровень инфляции — 9,89% — в январе 2023 года отмечен в Новосибирской области. Аналитики связывают это с более широким, чем в других субъектах, предложением товаров из-за локализации в регионе основных транспортных путей и складских мощностей. Самая высокая годовая инфляция в Сибири отмечена в первый месяц года в Иркутской области (14,21%). Это, как полагают в ЦБ, стало следствием повышенного спроса на путешествия вокруг Байкала — цены на услуги санаториев и гостиниц росли значительно быстрее, чем в других категориях.

Ведущий аналитик по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский обратил внимание, что замедление инфляции в регионах Сибири в январе оказалось более значительным, чем в России в целом, особенно в сфере продовольствия и услуг. «Если снижение по стране по продовольственным и непродовольственным товарам составило 0,13 п.п. и 0,51 п.п. соответственно, то в СФО оно достигло 0,62 п.п. для каждой из категорий товаров. По услугам различие динамики цен в СФО и стране в целом еще более показательно: при снижении цен на 0,68 п.п. в первом случае, во втором случае наблюдался их рост на 0,28 п.п.»,— подсчитал господин Бухарский. Он отметил, что по непродовольственным товарам динамика цен была более схожа со страновой. Сдерживающее влияние на рост цен оказали более консервативное потребительское поведение, а также увеличение предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и лесоматериалов, которое способствовало снижению цен на бензин и пиломатериалы.

Аналитик полагает, что на фоне высокой базы середины 2022 года инфляция в Сибири в начале 2023 года продолжит тренд снижения. «В среднесрочной перспективе инфляция может вновь увеличиться, в основном из-за продолжающегося санкционного давления, в результате которого могут возникнуть новые проблемы с поставкой комплектующих и оборудования, а также с пополнением рынка продукцией, пользующейся спросом у потребителей»,— считает гос­подин Бухарский.

Дарья Решетникова