Екатеринбургский митрополит: Христос предупреждал об интернет-контроле и искусственном интеллекте

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что когнитивный трансгуманизм, искусственный интеллект и тотальный интернет-контроль похоже на проблемы, о которых «предупреждал Христос». Об этом он заявил на Образовательном форуме ВРНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Глава епархии отметил, «Христос предупреждал» и о желании «некоторых людей» использовать современные технологии для обретения «власти над остальным человечеством».

Ранее митрополит Евгений заявил, что современный мир может быть уничтожен, поскольку впервые в истории он технически на это способен.

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