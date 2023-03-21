Заволжские дороги в Ярославле отремонтирует экс-мэр Рыбинска

АО «Рыбинское УМСР» (РУМСР) признано победителем аукциона на капитальный ремонт трех дорог в Заволжском районе Ярославля. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьный проезд в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Школьный проезд в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно данным ЕГРЮЛ, АО «РУМСР» возглавляет экс-мэр Рыбинска Евгений Сдвижков. Рыбинский подрядчик активно работает в Ярославле. В 2022 году «РУМСР» выполнял капитальный ремонт улицы Первомайская и проспекта Толбухина. На этот раз компания будет работать в Заволжском районе города.

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен отремонтировать Школьный проезд, участок Тверицкой набережной и Сквозной переулок. Стоимость контракта — 104,8 млн руб. Работы стартуют с 1 апреля, а завершатся к концу лета.

Во Фрунзенском районе продолжит работать другой известный подрядчик — ООО «Восток Запад Транзит». Компания признана победителем аукциона на ремонт третьего этапа Тормозного шоссе, улиц 1-ая и 4-ая Портовая. Стоимость работ составит 123,77 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ремонт этих магистралей должен быть проведен до 31 августа.

Андрей Иванов