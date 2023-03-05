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В Ярославле объявлены аукционы на ремонт шести дорог

В Ярославле объявлено два аукциона на ремонт шести дорог в Заволжском и Фрунзенском районах города. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Подрядчиков ищут на два лота общей стоимостью 228,64 млн руб. В Заволжском районе ремонтные работы будут проводиться в Сквозном переулке (с 1 апреля), участке от Октябрьского моста до Тверицкой набережной (с 1 мая) и Школьном проезде (с 1 июня). Во Фрунзенском районе ремонт ждет Тормозное шоссе на отрезке от Марголина до проспекта Фрунзе (с 1 апреля), улицы 1-ая Портовая и 4-ая Портовая (с 1 июня).

Подрядные организации по ремонту определятся 17 марта, весь объем работ должен быть завершен к 31 августа 2023 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», уже известен подрядчик по ремонту улиц Калинина и Пригородная. Ремонтные работы будет вести ООО «Профиль-Плюс» депутата муниципалитета Ильи Горохова.

Андрей Иванов

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