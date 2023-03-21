«Беларусь-1»: у ликвидированного в Гродно террориста был поддельный паспорт РФ

Ликвидированный сотрудниками КГБ в Гродно иностранный гражданин имел при себе поддельный российский паспорт. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«В феврале КГБ получены сведения о намерении беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом — Ломакин Алексей Николаевич 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные»,— заявили в эфире телеканала.

Далее в эфире появляется сотрудник спецподразделения группы «А» КГБ Белоруссии, который привел подробности задержания мужчины 19 марта. По его словам, при входе в квартиру «был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Утверждается, что при проведении штурма подозреваемый получил ранение. Было принято решение о госпитализации мужчины. Однако по дороге в больницу он скончался.

По данным телеканала, в съемной квартире были обнаружены автомат Калашникова, патроны к нему и граната Ф-1. Спецслужбы Белоруссии утверждают, что мужчина осуществлял «доразведку мест совершения предполагаемых терактов», а именно здания КГБ по Гродненской области и УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков и железнодорожный вокзал.