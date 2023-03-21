Dodge представил прощальный 1025-сильный Challenger SRT Demon 170

Компания Dodge представила Challenger SRT Demon 170 — прощальный вариант модели, который стал самым мощным автомобилем за всю историю марки.

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Купе представляет собой эволюцию модели Dodge Challenger SRT Demon. Машина получила полностью переработанный компрессорный 6,2-литровый бензиновый V8, который на биоэтаноле E85 выдает 1025 л.с.

Модель получила переработанную и усиленную восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, усиленные элементы трансмиссии, модернизированную систему TransBrake, которая блокирует выходной вал коробки передач и позволяет максимально эффективно стартовать с места и ряд других систем для гонок по прямой.

Машина более чем на 70 кг легче Challenger Hellcat Redeye Widebody за счет отказа от части шумоизоляции и заднего дивана, имеет облегченные алюминиевые колеса (за доплату доступны карбоновые диски Lacks Enterprises) со специально разработанными для модели покрышками Mickey Thompson, особый обвес кузова и переработанную панель приборов.

Новый Challenger SRT Demon 170 с места до 100 км/ч разгоняется за 1,66 сек, проезжает дистанцию в 402 метра за 8,91 сек. Это первый серийный автомобиль, преодолевший классическую для дрэг-рейсинга дистанцию четверть мили менее чем за девять секунд, что подтверждено Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).

Тираж Dodge Challenger SRT Demon 170, который станет последней версией в истории модели, составит 3,3 тыс. экземпляров. Стоимость автомобиля составит от $96,6 тыс.

Максим Вершинин

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