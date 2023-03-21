РШУ: почти половина россиян занимаются самообразованием на регулярной основе

48% опрошенных россиян занимаются самообразованием на регулярной основе. Такие данные совместного исследования Русской Школы Управления (РШУ) и YouDo привела директор РШУ Анастасия Боровская на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Согласно исследованию, более половины респондентов (51%) считают самообразование способом реализации и открытия в себе новых талантов, почти треть (29%) — необходимостью для профессионального роста. Самообразованием как хобби занимаются 20% опрошенных.

«Компании начинают перестраивать систему своего обучения. Здесь можно выделить три основные сегмента. Прежде всего, большое внимание уделяется самообразованию и поощряется самообразование сотрудников. Здесь говорят о том, что не мы тебя обучаем, а мы тебе создаем среду, чтобы ты обучался. Создаются базы знаний — сегодня это полноценный видеоконтент, партнерские и языковые программы. Второй блок — это внутреннее обучение. За счет внутренних тренеров, корпоративных отделов обучения выстраивается внутренняя коммуникация и проектная работа. И третий сегмент — привлечение внешних экспертов и команд к программам обучения»,— рассказала госпожа Боровская.

По результатам исследования, чаще остальных занимаются самообразованием специалисты, работающие в строительстве, промышленности и сфере IT. Среди наиболее популярных направлений для самообразования в 2023 году респонденты выделили дизайн, менеджмент, бизнес, иностранные языки и программирование.

Согласно опросу, ежегодно готовы тратить на свое образование до 10 тыс. руб. 19% респондентов, от 10 до 50 тыс. — 34%, от 50 до 100 тыс. — 13%, от 100 до 250 тыс. — 11%, от 250 до 500 тыс. — 7%, от 500 тыс. до миллиона руб. — 4%.

Исследование проводилось маркетплейсом YouDo и Русской Школой Управления в марте 2023 года. В опросе приняли участие 9 723 человека.