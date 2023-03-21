В Екатеринбург прилетит федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова 22 марта посетит в Екатеринбург для участия во Всероссийском фестивале профориентации «Билет в будущее». Об этом «Ъ-Урал» рассказал свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Он отметил, что на мероприятии также ждут министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Львова-Белова занимает пост федерального детского омбудсмена с октября 2021 года. На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест госпожи Львовой-Беловой и президента Владимира Путина. В заявлении МУС сказано, что они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте