Мальчика, который несколько дней пробыл в квартире с мертвыми родителями, передали бабушке

Двухлетнего мальчика, который на протяжении нескольких дней находился с трехмесячной сестрой и мертвыми родителями в квартире в Екатеринбурге, передали на попечение бабушке. Об этом «Ъ-Урал» сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Девочка продолжает проходить лечение, по завершению которого ее отправят к брату.

«Все документы оформлены, и мы наконец смогли передать мальчика семье. Он здоров, состояние у него хорошее. Девочка останется в больнице на период лечения»,— отметил омбудсмен.

Напомним, детей обнаружили в квартире на ул. Таганская на прошлой неделе. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Тела родителей отправили на судебно-медицинскую экспертизу, по предварительным данным, их смерть не носит криминального характера.

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