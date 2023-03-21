Gloria Jeans займет место Uniqlo в «Доме мод» в Петербурге

Российский ритейлер Gloria Jeans весной отроет свой магазин в «Доме мод» на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Ранее это место занимал Uniqlo, пишет 21 марта РИА Новости.

В «Доме мод» на Каменноостровском проспекте, построенном в 1968 году, Gloria Jeans займет более 1100 кв. м. на двух этажах. В магазине представят ассортимент женской, мужской и детской одежды и аксессуары.

В настоящее время в Петербурге работают 22 магазина Gloria Jeans, к концу года их число приблизится к 30. Компания также выиграла право на открытие своего магазина на Тверской улице на месте флагманского H&M.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что российские ритейлеры займут площади флагманских магазинов H&M в центре Петербурга.

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