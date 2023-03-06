Российские ритейлеры займут площади флагманских магазинов H&M в центре Петербурга

Российские ритейлеры продолжают занимать выигрышные локации, занятые западными брендами в центре Санкт-Петербурга. Так, на Большом проспекте Петроградской стороны 59, где ранее располагались флагманские магазины шведской группы H&M (COS и & Other Stories), появятся точки отечественных компаний, пишет «Деловой Петербург».

В этом месте откроются сети салонов «Кенгуру» (займет 1250 кв. м.), женской обуви и аксессуаров «Эконика» (520 кв. м.) и женской одежды 2MOOD (485 кв. м.). Консультантом сделки выступила компания NF Group в Санкт–Петербурге. По ее данным, Большой проспект Петроградской Стороны остается ключевым торговым коридором для размещения брендов премиум класса.

Освободившиеся площади в торговых центрах также занимают российские ритейлеры. К примеру, место H&M в ТРК «Европолис» займет Melon Fashion Group. Активнее всего аренду помещений после ухода западных ритейлеров рассматривают также «Снежная королева», Gloria Jeans и Lime.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что доля свободных площадей в районных торговых центрах Петербурга снизилась до 8,9%.

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