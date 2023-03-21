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Коммерсантъ FM
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Китай надеется, что поездка Кисиды на Украину не приведет к эскалации конфликта

Власти КНР надеются, что поездка премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев не приведет к эскалации конфликта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Ван Вэньбинь

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

По его мнению, международному сообществу нужно содействовать продвижению мирного диалога по Украине и создавать условия для урегулирования кризиса «политическими методами». «Мы надеемся, что японская сторона предпримет усилия, которые будут способствовать снижению эскалации, а не наоборот»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Господин Кисида намерен сегодня, 21 марта, посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Это первый визит японского премьера с начала военной операции. Он остается последним из лидеров G7, кто не ездил в Киев.

Тем временем в России с трехдневным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Вчера он провел неофициальную встречу с Владимиром Путиным, сегодня состоятся официальные переговоры. Господин Си назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

Об отношении КНР к ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Трудности перевода с китайского».

Лаура Кеффер

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