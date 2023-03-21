В Пулково задержали гражданина Таджикистана после заявления о домогательствах ребенка

Жительница Калининского района написала заявление на своего бывшего гражданского мужа, обвинив его в педофилии.

Как пишет 21 марта «Фонтанка», 42-летняя женщина уверяла, что 36-летний гражданин Таджикистана с августа по вчерашний день приставал к ее 10-летней дочери. Подозреваемого задержали через час после принятого заявления.

Около 22:30 из аэропорта Пулково его доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, СК по Калининскому району проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге задержали мигранта, напавшего на школьницу в парадной.

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