В Петербурге задержали мигранта, напавшего на школьницу в парадной

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбудило следствие в Московском районе Санкт-Петербурга после жалобы девочки подростка. Об этом 14 марта сообщает «Фонтанка».

Мужчину 14-летняя девочка встретила в парадной своего дома на проспекте Космонавтов накануне вечером. Забежав в квартиру она сразу же рассказала об инциденте матери, которая вызвала полицию.

Правоохранители тем же вечером нагрянули к 27-летнему гражданину Узбекистана, который жил недалеко от места происшествия в нарушение миграционного законодательства. Его задержали, составив протокол о нарушении правил пребывания в Петербурге. Следственный комитет вскоре возбудит уголовное дело.

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