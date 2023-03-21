Депутаты гордумы Екатеринбурга засекретят свои доходы

Комиссия по безопасности жизнедеятельности Екатеринбургской городской думы одобрила проект о публикации деклараций депутатов об имуществе, доходах и расходах в обобщенном виде и без персональных данных. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании комиссии 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Екатеринбургской городской думы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание Екатеринбургской городской думы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вместо размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, подлежит размещению обобщенная информацию об исполнении или ненадлежащем исполнении этих обязанностей»,— рассказал председатель комиссии Сергей Воронин, добавив, что данные будут опубликованы на официальном сайте гордумы. Господин Воронин уточнил, что антикоррупционная экспертиза проекта решения не проводилась.

«В итоге среди муниципальных должностей остаются только глава администрации города и должности Счетной палаты, которые будут информировать население о доходах посредством СМИ, сайта гордумы и интернета. Представительные органы попали под исключение, будут публиковать обобщающую информацию об исполнении и неисполнении обязанностей»,— уточнила начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова. Проект решения может быть рассмотрен гордумой на заседании 28 марта.

Ранее гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов, в чьих декларациях о доходах были обнаружены нарушения. Антону Швалеву («Единая Россия») решили вынести предупреждение, а Александру Караваеву («Справедливая Россия») запретить до конца созыва занимать руководящие должности в муниципальном представительном органе.

До этого, в январе депутаты гордумы рассматривали достоверность деклараций о доходах, поданных Алексеем Холодаревым («Справедливая Россия») и Константином Киселевым («Яблоко»). Господина Холодарева лишили двух постов - зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. По словам депутата, проверка декларации доходов могла быть связана с его публичной критикой специальной военной операции на Украине. Другой депутат Виктор Сомиков (КПРФ) за ошибки в декларациях получил предупреждение в февраля.

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