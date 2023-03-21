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Суд оставил под арестом имущество Андрея Косилова на 73 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшему заместителю губернатора Челябинской области, экс-гендиректору ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» Андрею Косилову в снятии ареста с имущества на сумму 73,1 млн руб. Определение вынесено 21 марта.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,– говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Андрея Косилова в середине января в качестве обеспечительной меры по иску ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Агрохолдинг пытается взыскать с бывшего гендиректора убытки в размере 73 млн руб., которые ответчик, по мнению истца, причинил компании путем вывода имущества аффилированному лицу и продажей собственности по значительно заниженной цене.

Андрей Косилов в свою очередь подал иск к АО «Равис-птицефабрика Сосновская», которое владеет 100% одноименного ООО, с требованием признать недействительным решение общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, тогда были утверждены изменения в уставе компании. Иск господина Косилова оставлен без движения до 3 марта. Суд принял заявление к производству 16 марта. Предварительное заседание по делу назначено на 29 марта.

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