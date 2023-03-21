МинЖКХ Башкирии предлагает сэкономленные на закупках средства направлять на ремонт дымоходов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии предлагает направлять сэкономленные средства, оставшиеся после проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, на ремонт дымовых и вентиляционных каналов для восстановления газоснабжения в многоквартирных домах в 2023 году.

Изменения предлагается внести в порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходов по восстановлению газоснабжения в многоквартирных домах, утвержденный 7 марта. Проект постановления правительства Башкирии опубликован на сайте министерства для общественного обсуждения. Предложения принимаются до 28 марта.

Ранее сообщалось, что подача газа в результате разгерметизации дымоходов прекращена в 80 домах в республике, 50 из них находятся в Уфе. На устранение проблемы из программы по капремонту дворов и подъездов выделили 30 млн руб. Сроки окончания ремонтных работ не назывались.

Карина Мамаева

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