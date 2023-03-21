Как выбрать помещение для бизнеса: советы предпринимателям

В многообразии коммерческой недвижимости сегодня непросто разобраться даже опытному бизнесмену. Разберемся, каким должно быть помещение для успешного ведения бизнеса.

Первая и самая важная характеристика объекта – это его локация. Выбор правильного места для ведения бизнеса – важный шаг, ведь грамотно выбранное месторасположение помогает бизнесу находить клиентов и получать приличный доход. Выбирая помещение, в первую очередь необходимо отталкиваться от характеристик трафика, проходимости и просматриваемости.

Торговая галерея в жилом квартале SMART City1 расположена по адресу: ул. Стахановская, 52а, в зоне высокого пешеходного трафика – только на площадке бизнес-парка «Морион» и технопарка Morion Digital работают более 5 тыс. человек. Рядом с жилым кварталом пересекаются важные транспортные артерии города, а после строительства новой дороги, которая свяжет Индустриальный район Перми с центральной частью города, жилой квартал SMART City станет еще ближе к центру.

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Успешная локация – это гарантия интенсивного потока людей, который заметно сэкономит затраты на дополнительную рекламу – привлечение будет происходить напрямую.

Второй важный момент – развитая инфраструктура. Рядом с кварталом SMART City располагаются не только жилые дома, но и детские сады, школы, спортивные клубы, парки и другие полезные локации, в пешей доступности – остановки общественного транспорта.

Третья немаловажная характеристика помещений – продуманные технические решения. Торговые помещения в SMART City – это отдельные входные группы, пандусы, возможность размещения рекламных вывесок. Предусмотрена система «умный офис»: в мобильном приложении PAN вы сможете открывать двери и шлагбаумы со смартфона, просматривать изображения с камер, передавать показания приборов, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги.

Жилой комплекс переменной этажности SMART City включает в себя 331 квартиру и 29 коммерческих помещений: 1-й этаж – торговая галерея (11 объектов под разные виды деятельности), 2-й этаж – офисная галерея (18 офисов). Дом сдан и активно заселяется, а перспективное развитие территории предполагает строительство 2-й очереди жилого квартала SMART City. Успевайте сейчас занять выгодное место для вашего бизнеса и быть в центре событий!

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Приглашаем арендаторов рассмотреть помещения в аренду от 49,3 до 137,5 кв. м.

– Помещения на первом этаже с отдельным входом для предприятий торговли, сферы услуг:

• хорошая освещенность, витражное остекление;

• отдельная входная группа с тамбуром;

• отделка «под чистовую»;

• система вентиляции;



• высота потолков до 3,9 м.

– Офисные помещения на втором этаже:

• отделка «под чистовую», места общего пользования – с чистовой отделкой;

• высота потолков до 3,3 м;



• санузлы размещены на этаже.

Успейте выгодно забронировать помещение для вашего бизнеса! Менеджер отдела продаж коммерческой недвижимости компании PAN City Group2 поможет подобрать нужное помещение и ответит на возникающие вопросы. Звоните по телефону 207-90-77.

1ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 2PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

ООО СЗ "МОСТ Сити Проект"