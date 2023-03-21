После гибели основателя группы Cream Soda будет скорректирована программа фестиваля в Шерегеше

Организаторы фестиваля Grelka Fest в горнолыжном комплексе Шерегеш Кемеровской области сообщили об изменении музыкальной части после смерти хедлайнера мероприятия – основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. «Мы от имени оргкомитета фестиваля Grelka Fest выражаем соболезнования семьям и близким погибших ребят. Часть мероприятия будет скорректирована, подробности сообщим позже», - рассказал «Ъ-Сибирь» организатор фестиваля Никита Гирин.

В марте организаторы фестиваля сообщили, что хэдлайнер мероприятия молодежная электронная музыкальная группа «Cream Soda» проведет концерт 22 апреля.

«Ъ» сообщал, что в ночь на 20 марта под лед у села Диево-Городище провалились пять человек, троих затянуло под лед, одного достали спасатели, но он скончался в машине скорой помощи.

Среди пропавших без вести был и Дмитрий Свиргунов. Водолазам удалось извлечь из воды одно из тел, родственница опознала в погибшем музыканта. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова