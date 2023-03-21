«Форум-групп» может продать участок в Пермском крае, где планировал строить ТРЦ и логистический комплекс

Уральский застройщик «Форум-групп» может продать 13 га земли в пермском селе Фролы, где ранее собирался строить торгово-развлекательный центр «Радуга-парк Пермь», а затем логистический комплекс. По данным «Ъ-Прикамье», компания решила отказаться от этих планов из-за дороговизны проекта и намерена найти для участка нового владельца.

Источник издания сообщил, что на сегодняшний день речь идет только подготовка земли к продаже, договоренностей с какими-либо потенциальными покупателями еще нет. Решение выйти из проекта по строительству логистического комплекса, по информации источника, в «Форум-групп» объяснили тем, что компания хотела бы попробовать себя в других форматах, а этот проект требует слишком больших затрат.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что «Форум-групп» продал торговый центр «Радуга-парк» в Екатеринбурге компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас екатеринбургский девелопер рассматривает возможность продажи и других своих активов.

Подробнее о продаже ТРЦ «Радуга-парк» — в материале «Ъ-Урал» «Намоллили владельца».

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