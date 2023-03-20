Фролам не вышло

Компания «Форум-групп» из Екатеринбурга может продать участок 13 га во Фролах, которым владеет с 2013 года. Изначально девелопер планировал возвести здесь крупный торгово-развлекательный центр, затем концепция проекта претерпела несколько изменений на фоне административных сложностей, и в итоге в 2021 году было решено строить вместо ТРЦ логистический комплекс. Однако, по данным «Ъ-Прикамье», теперь компания решила отказаться от этих планов из-за дороговизны проекта и намерена найти для участка нового владельца. Эксперты считают такое решение понятным в нынешних экономических условиях, однако отмечают, что найти покупателя на такой актив будет трудно, а цена, вероятно, будет ниже той, по которой «Форум-групп» его покупала.



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О том, что компания «Форум-групп» планирует продать свой участок в селе Фролы в Пермском районе, «Ъ-Прикамье» рассказал источник, знакомый с позицией компании. По его данным, пока идет только подготовка земли к продаже, договоренностей с какими-либо потенциальными покупателями еще нет. Цена, по которой девелопер рассчитывает реализовать актив, собеседнику неизвестна. Решение выйти из проекта по строительству логистического комплекса в Прикамье, по его информации, в «Форум-групп» объяснили тем, что компания хотела бы попробовать себя в других форматах, так как этот проект требует слишком больших затрат.

В «Форум-групп» планы по продаже участка не комментируют.

Глава Пермского района Владимир Цветов сообщил «Ъ-Прикамье», что ему об этом ничего не известно.

АО «Форум-групп» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2007 году. Занимается строительством и управлением объектами коммерческой и офисной недвижимости, а также возведением домов и социальной инфраструктуры в Свердловской области. Основным учредителем АО является кипрская Mertensia (overseas) Limited (99,9%), 0,1% принадлежит Дарье Пономаревой. Всего сейчас в портфеле компании, по информации на ее официальном сайте, 44 проекта, из них 32 завершены, 12 находятся в стадии реализации. По данным Kartoteka.ru, выручка «Форум-групп» в 2021 году составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 64,4 млн руб.

Участок во Фролах площадью 13 га «Форум-групп» выиграла на федеральных торгах еще в 2013 году. Стоимость площадки на тот момент составляла 80,22 млн руб. Компания собиралась построить здесь ТРЦ «Радуга-парк Пермь» (аналог одноименного ТРЦ в Екатеринбурге) общей площадью более 100 тыс. кв. м, инвестиции оценивались в 6 млрд руб. В ТРЦ планировалось разместить фешн-галерею, гипермаркет продуктов и товаров для дома, кинотеатр и большую развлекательную инфраструктуру. Однако в 2018 году девелопер отказался от строительства данного объекта, уведомив местные власти, что ему не удалось договориться с Росавтодором о техусловиях подъезда к федеральной трассе. Тогда компания заявила о намерении построить вместо ТРЦ торговый центр формата «аутлет» площадью в десять раз меньше. В 2021 году проект вновь был пересмотрен: «Форум-групп» достигла договоренностей с Росавтодором, а также изменила концепцию будущего объекта — вместо торговых площадей было решено строить логистический комплекс. По данным «Ъ-Прикамье», проект строительства подъездов к федеральной трассе к настоящему моменту уже был согласован госэкспертизой, проект самого комплекса находился только в стадии разработки.

На прошлой неделе стало известно, что «Форум-групп» реализовала екатеринбургский ТРЦ «Радуга-парк». Как сообщал «Ъ-Урал», его новым владельцем стала компания «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. Кроме того, еще в начале февраля 2022 года «Форум-групп» продала входившую в холдинг компанию, которая застраивает микрорайон Солнечный в Екатеринбурге, федеральному застройщику «Эталон». По данным «Ъ-Прикамье», сейчас «Форум-групп» рассматривает возможность продажи и других своих активов.

Бывший и. о. главы Пермского района Владимир Ваганов выразил сожаление по поводу возможного отказа «Форум-групп» от строительства логистического комплекса во Фролах. По его мнению, такой крупный объект ощутимо укрепил бы экономику муниципалитета. «Основа доходной части бюджета района — налоги. И не так важно, какой новый игрок заходит на его территорию — промышленное предприятие, торговая компания или оператор складских помещений. Главное — появляются дополнительные рабочие места, соответственно растут поступления по НДФЛ. Между прочим, предполагалось, что в результате реализации этого проекта будет создано сразу около 500 новых рабочих мест. Кроме того, раз это логистика, то увеличились бы поступления по транспортному налогу. Казна бы пополнялась, и уровень жизни в районе возрастал»,— поясняет господин Ваганов.

По мнению финансового директора ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, со стороны «Форум-групп» решение отказаться от проекта выглядит вполне обоснованным. «Строить логистический комплекс сегодня очень рискованно. Возводить его под одного оператора, например для какой-то продуктовой сети, экономически неэффективно — затраты на строительство за последний год выросли минимум на 50%, объект будет очень долго окупаться. Как он будет окупаться, если строить на открытый рынок, вообще непредсказуемо, так как не факт, что удастся заполнить площади арендаторами»,— говорит госпожа Медведева.

Оценить, за сколько девелопер сможет продать участок, она затрудняется, поясняя, что сейчас в основном происходят точечные сделки, когда собственник не называет определенную цену, а договаривается о ней с уже конкретным покупателем. «На рынке за такие активы просят по-разному, от 4 млн до 10 млн руб. за гектар. Надо также учитывать, что чем больше площадь участка, тем ниже цена. Если эту землю получится продать по 5 млн руб. за гектар, то это, на мой взгляд, будет хорошая сделка»,— полагает Марина Медведева.

При этом найти покупателя, по ее словам, будет непросто. «Есть спрос на участки 0,5–1 га под небольшие коммерческие объекты — заправки, магазины и тому подобное. Под крупную торговую недвижимость сейчас едва ли кто-то рискнет купить. Промышленное предприятие такой актив тоже вряд ли заинтересует, так как современные производства очень компактные и для них хватает 1,5–2 га. Остается только поделить участок и продать по частям, но тогда снова нужно будет решать вопрос с подъездами либо продавать тоже под логистический комплекс, а это, как я говорила, сегодня не самая выгодная инвестиция»,— отмечает финансовый директор «РИАЛ».

Екатерина Артемова, Константин Кадочников